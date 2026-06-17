В Самарской области опубликовали список безопасных для купания пляжей

В Самарской области для проверки безопасности пляжей взяли пробы воды. По результатам анализов разрешающие санитарно-эпидемиологические заключения получили 22 локации. В Шигонском районе открыты два пляжа: в Муранском бору и пляж администрации сельского поселения Муранка на реке Уса. В Ставропольском районе доступен пляж базы отдыха «Утес». В Новокуйбышевске разрешены для купания пляжи озер Сакулино-1 и Сакулино-2. В Кинельском районе открыт пляж на реке Большой Кинель в селе Георгиевка, а в Кинеле — пляж на территории «Ладное». Об этом сообщает управление Роспотребнадзора.