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В Самарской области опубликовали список безопасных для купания пляжей

В Самарской области три пляжа признали небезопасными.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области для проверки безопасности пляжей взяли пробы воды. По результатам анализов разрешающие санитарно-эпидемиологические заключения получили 22 локации. В Шигонском районе открыты два пляжа: в Муранском бору и пляж администрации сельского поселения Муранка на реке Уса. В Ставропольском районе доступен пляж базы отдыха «Утес». В Новокуйбышевске разрешены для купания пляжи озер Сакулино-1 и Сакулино-2. В Кинельском районе открыт пляж на реке Большой Кинель в селе Георгиевка, а в Кинеле — пляж на территории «Ладное». Об этом сообщает управление Роспотребнадзора.

В Тольятти подходят для купания пляжи «Волна» и «Западный». В Нефтегорском районе открыт пляж на озере Лещево в селе Утевка, в Сергиевском районе — пляжи на озере Липовое в Елшанке и на озере Банное в Сергиевске. Также доступны пляж базы отдыха «Волжская Ривьера» и пляж детского лагеря «Остров детства» в Отрадном.

В Самаре разрешены для купания пляжи 1-й, 2-й и 4-й очередей набережной, пляж в районе Загородного парка, пляж на спуске улицы Советской Армии, пляж в районе Барбошиной поляны, пляж санатория «Можайский», пляж Красноглинского района и пляж в районе Фестивальной поляны.

Однако на трех пляжах купание ограничено: «Волжский замок» и «Итальянский пляж» в Тольятти (по микробиологическим показателям), а также на водоеме реки Большой Кинель в Отрадном — там обнаружили норовирусы.