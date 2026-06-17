В России могут начать кормить раков пивными отходами: это нужно, чтобы предотвратить каннибализм и ускорить рост

Один из компонентов нового корма, отмечает собеседник агентства, это пивная дробина — твердый остаток ячменного солода и других зерновых компонентов. Он остается после отделения сусла при производстве пива. Каждый год на пивных производствах он образуется миллионами тонн. Это делает пивную дробину доступным и стабильным источником кормовых.