В Красносулинском районе 7,1 гектара сельхозземель заросли сорняками

Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия в ходе мониторинга безопасности зафиксировало нарушение земельного законодательства в Красносулинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.