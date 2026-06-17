БК «Пари НН» заявил о приостановке деятельности главной команды

Руководство баскетбольного клуба «Пари НН» объявило о приостановке деятельности главной команды. Спортсмены также не будут участвовать в Единой Лиге ВТБ с сезона 2026/27, сообщается в соцсетях БК.
Как объяснили представители команды, финансирование клуба происходило за счет областного бюджета и спонсоров. Все обязательства, которые взял на себя регион, были выполнены в полном объеме. По словам руководства БК, текущая финансовая ситуация, объективно влияющая на партнёров клуба, диктует новые условия, которые не позволяют держать команду на профессиональном уровне.
Известно, что резервный состав сохранится. Баскетболисты будут сражаться за регион в Первенствах России среди молодежных команд. Также продолжит свою работу в рамках Единой Молодежной лиги ВТБ и молодежная команда. Клуб сохраняет свою структуру подготовки, кадровый потенциал и инфраструктуру.
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