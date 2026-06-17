БК «Пари НН» заявил о приостановке деятельности главной команды

Как объяснили представители команды, финансирование клуба происходило за счет областного бюджета и спонсоров. Все обязательства, которые взял на себя регион, были выполнены в полном объеме. По словам руководства БК, текущая финансовая ситуация, объективно влияющая на партнёров клуба, диктует новые условия, которые не позволяют держать команду на профессиональном уровне.