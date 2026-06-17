Лионель Месси первым из футболистов сыграл на шести чемпионатах мира

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси стал первым игроком в истории, который принял участие в шести чемпионатах мира. До этого рекорд составлял пять мундиалей, на которых играли спортсмены из Мексики Антонио Карбахаль, Андрес Гуардадо и Рафаэль Маркес, и футболисты из Германии Лотар Маттеус и Мануэль Нойер.
За 21 год выступлений за сборную Аргентины Месси успел сыграть в 200 матчах, забить 117 мячей и отдать 64 результативные передачи. В составе национальной команды он выиграл Кубок Америки 2021 и 2024 годов, турнир Финалиссима-2022 и чемпионат мира 2022 года.
15 июня на чемпионате мира по футболу все четыре матча игрового дня завершились вничью. До этого такое повторялось лишь раз — в 1958 году, когда с равным счетом закончились встречи четырех команд из восьми.
Испанский полузащитник «Реал Сосьедада» Микель Оярсабаль, в свою очередь, установил антирекорд. Согласно статистике, он стал первым за 60 лет игроком, который не смог коснуться мяча в течение первых 30 минут.
Кроме того, ранее главного тренера сборной Туниса по футболу Сабри Лямуши решили уволить — причиной стало разгромное поражение в стартовом матче чемпионата мира 2026 года.