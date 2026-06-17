Юрист Южалин объяснил правила перевода на удалённую работу в России

Перевод сотрудника на удалённую работу возможен при взаимном согласии сторон, даже если такой формат изначально не был прописан в трудовом договоре. Об этом в беседе с RT сообщил руководитель юридической практики SuperJob Александр Южалин.
По его словам, основанием для изменения условий труда является статья 72 Трудового кодекса РФ. Сотрудник вправе инициировать переход на дистанционный формат, однако окончательное решение остаётся за работодателем.
«Нужно обратиться к работодателю с письменным предложением заключить дополнительное соглашение к трудовому договору о переводе на дистанционную работу. Инициатива должна исходить от сотрудника, но окончательное решение остаётся за компанией», — отметил Южалин.
Эксперт подчеркнул, что работодатель не обязан удовлетворять подобную просьбу.
«Он вправе как согласиться, так и отказать — без объяснения причин», — пояснил специалист.
В случае одобрения стороны оформляют дополнительное соглашение к трудовому договору, закрепляя новые условия работы.
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