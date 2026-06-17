Десятки тысяч человек в ЮВА работают в скам-центрах

Постоянный представитель России при АСЕАН Евгений Загайнов в беседе с РИА Новости сообщил, что в мошеннических центрах, расположенных в Юго-Восточной Азии, задействовано свыше 300 тысяч человек из множества стран мира.
Он отметил, что в настоящее время складывается крупная транснациональная преступная структура: аферы тесно связаны с игорным бизнесом, подпольными расчетными системами и механизмами для перемещения средств через границы в целях легализации преступных доходов. При этом нередко подобные преступления включают не только обман, но и похищения людей, насильственные действия и использование принудительного труда.
Загайнов подчеркнул, что государства АСЕАН активно находят объекты, которые используются криминальными группами, проводят широкомасштабные проверки и операции, а также расследуют деятельность организаторов крупнейших сетей и связанных с ними финансовых структур.
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