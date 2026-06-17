Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Десятки тысяч человек в ЮВА работают в скам-центрах

Постоянный представитель России при АСЕАН Евгений Загайнов в беседе с РИА Новости сообщил, что в мошеннических центрах, расположенных в Юго-Восточной Азии, задействовано свыше 300 тысяч человек из множества стран мира.

Постоянный представитель России при АСЕАН Евгений Загайнов в беседе с РИА Новости сообщил, что в мошеннических центрах, расположенных в Юго-Восточной Азии, задействовано свыше 300 тысяч человек из множества стран мира.

Он отметил, что в настоящее время складывается крупная транснациональная преступная структура: аферы тесно связаны с игорным бизнесом, подпольными расчетными системами и механизмами для перемещения средств через границы в целях легализации преступных доходов. При этом нередко подобные преступления включают не только обман, но и похищения людей, насильственные действия и использование принудительного труда.

Загайнов подчеркнул, что государства АСЕАН активно находят объекты, которые используются криминальными группами, проводят широкомасштабные проверки и операции, а также расследуют деятельность организаторов крупнейших сетей и связанных с ними финансовых структур.

Российский комплекс для борьбы со Starlink показал высокую эффективность.

Узнать больше по теме
Starlink: спутниковый интернет от Илона Маска, который используют в войнах
Starlink — глобальная система спутникового интернета, которую разрабатывает американская аэрокосмическая компания SpaceX, основанная миллиардером Илоном Маском. Считается одной из самых масштабных космических телекоммуникационных систем в мире. Сеть активно используется в удаленных регионах и там, где связь отсутствует по иными причинам. Например, в зонах боевых действий.
Читать дальше