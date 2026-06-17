Десятки тысяч человек в ЮВА работают в скам-центрах

Он отметил, что в настоящее время складывается крупная транснациональная преступная структура: аферы тесно связаны с игорным бизнесом, подпольными расчетными системами и механизмами для перемещения средств через границы в целях легализации преступных доходов. При этом нередко подобные преступления включают не только обман, но и похищения людей, насильственные действия и использование принудительного труда.