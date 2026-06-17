Изменение схем семи автобусных маршрутов вынесли на суд комсомольчан

Отдельная неопределенность сохраняется по маршруту № 17 («Автовокзал — ЖД вокзал»). В поступившей схеме фиксируется продление маршрута до Речного вокзала через улицу Дзержинского. Однако статус участка по улице Кирова от Дзержинского до старого автовокзала в документах указан двояко как исключаемый и одновременно как сохраняемый.