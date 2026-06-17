Изменение схем семи автобусных маршрутов вынесли на суд комсомольчан

Администрация Комсомольска-на-Амуре вынесла на общественное обсуждение предложения перевозчиков об изменении действующих маршрутов регулярных перевозок. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», речь идет о семи направлениях: №№ 4, 6, 12, 15, 17, 23 и 24.
10 июня в администрации рассмотрели поступившие инициативы. По итогам встречи принято решение выяснить мнение горожан. Голосование по новой схеме движения продлится до 29 июня и доступно по специальной ссылке.
Согласно предложениям транспортных компаний, корректировки затронут ряд ключевых магистралей и жилых массивов.
Маршрут № 4 («Амурлитмаш — Привокзальный») планируется развернуть у железнодорожного вокзала, исключив движение по улицам Вокзальной и Димитрова. Также предлагается убрать участок движения по Комсомольскому шоссе между Ленинградской и Уральской.
Маршрут № 6 («Индустриальный — Уральская») хотят сделать прямым, убрав заезд на проспект Победы через Орехова и Лазо и направив автобус напрямую по Ленинградской.
Маршрут № 12 («Хладокомбинат — Набережная») изменит путь в центре: вместо Октябрьского автобус пойдет по Первостроителей и Ленина. Кроме того, отменяется кольцевое движение от Набережной по Октябрьскому и Аллее Труда.
Маршрут № 15 («Амурлитмаш — Хорпинский») предусматривает отказ от проезда по проспекту Победы от Лазо до Культурной с заходом на Ленинградскую в районе 34-го квартала. Также исключается отрезок Ленинградской от Советской до Лазо.
Маршрут № 23 («Набережная — Уральская») лишается заезда в микрорайон Парус. В случае утверждения схемы жители этого микрорайона сохранят прямое сообщение только с Привокзальным микрорайоном в Центральном округе.
Маршрут № 24 («Уральская — Амурлитмаш») предполагает перенос движения на Ленинградскую в районе 34-го квартала, при этом по улице Радищева автобус будет курсировать только на участке от Сусанина до дома № 45.
Отдельная неопределенность сохраняется по маршруту № 17 («Автовокзал — ЖД вокзал»). В поступившей схеме фиксируется продление маршрута до Речного вокзала через улицу Дзержинского. Однако статус участка по улице Кирова от Дзержинского до старого автовокзала в документах указан двояко как исключаемый и одновременно как сохраняемый.
В администрации Комсомольска-на-Амуре отметили, что в ряде случаев перевозчики уже фактически следуют по предлагаемым траекториям, хотя юридически действуют утвержденные муниципалитетом маршруты.
Для дополнительных консультаций граждан 25 июня откроется «горячая линия» отдела транспорта. Обращения будут принимать по телефонам 52−29−04 и 52−29−92.