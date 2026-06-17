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В центре Красноярска украсят цветами более 500 объектов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Центральном районе продолжается сезонное цветочное оформление улиц. В этом году планируется задействовать 561 объект.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Центральном районе продолжается сезонное цветочное оформление улиц. В этом году планируется задействовать 561 объект.

Первыми к оформлению традиционно подключились кафе, рестораны и кофейни. Они размещают цветы на подоконниках, в напольных вазонах и используют растения для украшения летних веранд.

Также в озеленении участвуют общественные и некоммерческие организации. Собственникам и арендаторам заранее направили рекомендации по подбору растений и вариантам оформления. Часть цветов предоставляют садоводы — участники выставки-продажи «Цветочная симфония», сообщает мэрия.

На сегодняшний день выполнено около 20% от запланированного объема работ. Из-за холодной весны старт сезона был сдвинут, однако озеленение активно продолжается, и в ближайшие недели цветочные композиции появятся на большинстве площадок.