В центре Красноярска украсят цветами более 500 объектов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Центральном районе продолжается сезонное цветочное оформление улиц. В этом году планируется задействовать 561 объект.
Первыми к оформлению традиционно подключились кафе, рестораны и кофейни. Они размещают цветы на подоконниках, в напольных вазонах и используют растения для украшения летних веранд.
Также в озеленении участвуют общественные и некоммерческие организации. Собственникам и арендаторам заранее направили рекомендации по подбору растений и вариантам оформления. Часть цветов предоставляют садоводы — участники выставки-продажи «Цветочная симфония», сообщает мэрия.
На сегодняшний день выполнено около 20% от запланированного объема работ. Из-за холодной весны старт сезона был сдвинут, однако озеленение активно продолжается, и в ближайшие недели цветочные композиции появятся на большинстве площадок.