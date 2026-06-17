«Почти три четверти нижегородских выпускников смогут поступить на бюджет»

Также изменения в правилах приема коснулись выпускников колледжей и техникумов. С этого года они смогут поступить на программы высшего образования исключительно по направлениям в соответствии с тем профилем, по которому они получили образование на предшествующем уровне. То есть программа СПО, которую заканчивал выпускник колледжа или техникума, должна соответствовать профилю высшего образования. В то же время за университетами оставлено право устанавливать такие соответствия. Если программа не соответствует профилю, это не исключает возможности выпускника получать высшее образование, но он должен будет сдать ЕГЭ.