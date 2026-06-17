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Ушел из жизни почетный гражданин Красноярского края Николай Сурин

Доктор сельскохозяйственных наук и академик Николай Сурин скончался в возрасте 89 лет.

Источник: Комсомольская правда

Накануне, 16 июня, на 90-м году жизни скончался почетный гражданин Красноярского края, доктор сельскохозяйственных наук, академик Российской академии наук и Заслуженный деятель науки Николай Александрович Сурин. Об этом сообщили в правительстве региона.

Николай Сурин родился в Воронежской области в 1937 году. Закончил Красноярский сельскохозяйственный институт, занимался экспериментальными исследованиями в сфере селекции зерновых культур. Результат его многолетней исследовательской работы — создание 20 сортов ячменя.

Николай Александрович оставил богатейшее наследие — 350 научных трудов. Среди его наград: медаль «За трудовое отличие», медаль «Ветеран труда», звание «Заслуженного деятеля науки Российской Федерации», «Почетный работник агропромышленного комплекса России».

Информация о дате прощания с ученым появится позже.

В 2024 году Николай Сурин согласился рассказать «Комсомолке» свою удивительную историю.