Ушел из жизни почетный гражданин Красноярского края Николай Сурин

Накануне, 16 июня, на 90-м году жизни скончался почетный гражданин Красноярского края, доктор сельскохозяйственных наук, академик Российской академии наук и Заслуженный деятель науки Николай Александрович Сурин. Об этом сообщили в правительстве региона.