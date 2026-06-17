Нутрициолог Ромашина опровергла миф о бесполезности кабачка в питании

Кабачок также играет важную роль в поддержании здоровья глаз. Он помогает защитить сетчатку от вредного воздействия солнечных лучей, что особенно актуально летом. Кроме того, кабачок способствует поддержанию стройности и нормального обмена веществ, так как не вызывает резких колебаний уровня глюкозы в крови. Это означает, что после употребления кабачка не будет сильного чувства голода, вызванного скачком и последующим падением уровня сахара.