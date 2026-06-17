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У Клавы Коки нашли задолженность за ЖКУ

У российской певицы Клавы Коки (Клавдии Высоковой) обнаружили задолженности за ЖКУ.

У российской певицы Клавы Коки (Клавдии Высоковой) обнаружили задолженности за ЖКУ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Согласно документам, в 2025 и 2026 годах артистка столкнулась с тремя исками, касающихся взыскания платы за жилплощадь и коммуналку, свет и отопление. Все иски были удовлетворены судом, и решения вступили в законную силу. Однако конкретная сумма, подлежащая взысканию с певицы, в представленных материалах не раскрывается.

До этого сообщалось, что у солиста группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова образовалась налоговая задолженность в размере 524 469 рублей, из-за чего ему ограничили выезд за границу.

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