У Клавы Коки нашли задолженность за ЖКУ

Согласно документам, в 2025 и 2026 годах артистка столкнулась с тремя исками, касающихся взыскания платы за жилплощадь и коммуналку, свет и отопление. Все иски были удовлетворены судом, и решения вступили в законную силу. Однако конкретная сумма, подлежащая взысканию с певицы, в представленных материалах не раскрывается.