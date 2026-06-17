В Колумбии огромный ягуар забрёл в университет — студентов пришлось эвакуировать

Животное удалось поймать и доставить в ветеринарный центр. Как сообщила Tiempo представительница службы по устойчивому развитию Сидали Ортега, это был самец весом 118 килограммов. По предварительным данным ветеринаров, ягуар страдал от кожной инфекции — его могут выпустить обратно в естественную среду в ближайшие дни.