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В Колумбии огромный ягуар забрёл в университет — студентов пришлось эвакуировать

Животное удалось поймать и доставить в ветеринарный центр.

Источник: Клопс.ru

В национальном университете Колумбии временно приостановили занятия после того, как в одном из корпусов заметили дикого ягуара. Об этом пишет газета Tiempo.

Инцидент произошёл во вторник утром. По данным издания, администрация кампуса в районе Амазония отменила очные занятия, когда сотрудники увидели крупное животное в коридорах здания.

На место прибыли пожарные, полиция и специалисты службы по устойчивому развитию региона Южной Амазонии. Ягуар вёл себя спокойно: он неторопливо двигался по помещению и периодически ложился вздремнуть.

Животное удалось поймать и доставить в ветеринарный центр. Как сообщила Tiempo представительница службы по устойчивому развитию Сидали Ортега, это был самец весом 118 килограммов. По предварительным данным ветеринаров, ягуар страдал от кожной инфекции — его могут выпустить обратно в естественную среду в ближайшие дни.