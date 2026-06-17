Жительницу Перми отправили на восемь лет в колонию за попытку продать крупную партию наркотиков

Как установило следствие, осенью 2025 года обвиняемая попросила своего знакомого таксиста свозить ее в Санкт-Петербург для приобретения там крупной партии наркотиков. Вернувшись в Пермь, женщина незаконно хранила приобретенные наркотики у себя дома. При проверке сотрудниками полиции оперативной информации полицейские обнаружили и изъяли у нее дома свыше 1,5 кг наркотических средств.