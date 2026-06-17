Физики научились слышать «крик» металла перед разрушением

Он добавил, что это своеобразный «крик» металла о помощи, который говорит о том, что нагрузка стала критической, и разрушение неизбежно, если не вмешаться. «Теперь мы знаем, на какие паттерны в “шуме” сплава обращать внимание, чтобы дать прогноз о степени риска и времени разрушения материала», — подчеркнул профессор Шибков.