Рэпера Mystikal приговорили к 20 годам тюрьмы за изнасилование

В марте рэпер признал себя виновным в изнасиловании третьей степени, за которое ему грозит до 20 лет лишения свободы, что на пять лет меньше максимального срока за это преступление. В рамках сделки о признании вины обвинение было переквалифицировано с изнасилования первой степени, за которое автоматически полагается пожизненное заключение, на изнасилование третьей степени.