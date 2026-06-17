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Посевная в Красноярском крае завершается — засеяно более 91% полей

После посевной аграрии приступят к заготовке кормов.

Аграрии Красноярского края выходят на финишную прямую весенней посевной кампании. Яровыми культурами засеяно 1 миллион 165 тысяч гектаров — это более 91% от плана. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.

Зерновыми и зернобобовыми занято 711 тысяч гектаров (свыше 92%), рапсом — 327 тысяч гектаров. В организованном секторе посажено 4,87 тысячи гектаров картофеля (79,5% плана) и 1,05 тысячи гектаров овощей (98,8%).

Сев завершили 12 муниципальных образований из 27, участвующих в кампании.

Заместитель министра сельского хозяйства края Сергей Шекк отметил, что основные культуры планируют засеять до конца недели. В приоритете — обеспечение хозяйств топливом для кормозаготовки и уборочной кампании. Проведены совещания с поставщиками ГСМ.

После посевной аграрии приступят к заготовке кормов, подготовке паров и обработке полей от сорняков и вредителей.

Ранее мы сообщали, что в Красноярском крае изъяли свыше 150 га заброшенных земель.