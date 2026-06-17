Mash: Стендап-комик Орлов сыграет свадьбу за полмиллиона долларов на Пхукете

Российский стендап-комик Сергей Орлов сыграет свадьбу за 500 тысяч долларов на Пхукете — спустя 12 лет после обычной росписи. Об этом в среду, 17 июня, рассказали в Telegram-канале Mash.
Торжество пройдет 14 февраля 2027 года в Таиланде — на обновление клятв приедут 40 самых близких гостей пары, которым Орлов оплатит перелет и размещение. Вилла, на которой состоится праздник, обойдется комику в 70 тысяч долларов за неделю.
За блюда отвечает самый дорогой кейтеринг курорта — повара приготовят ежей, икру, морских гадов, устриц и прочие деликатесы. Только на часть угощений уйдет больше 600 тысяч рублей. Развлекать гостей будут рэперы Маркул и Sqwoz Bab.
Оплату Орловы уже внесли — торжество приурочено к 12-летию брака. Анастасия и Сергей расписались 14 февраля спустя 2 месяца после знакомства. Встретились они в Якутске под Новый год, когда девушка работала Снегурочкой на корпоративах, уточнили в публикации.
До этого российский вратарь Матвей Сафонов, выступающий за французский клуб «Пари Сен-Жермен», и его супруга Марина Кондратюк сообщили в социальных сетях, что тоже сыграли свадьбу. Пара расписалась весной 2025 года, а в субботу, 13 июня, провела торжественную церемонию бракосочетания.