Mash: Стендап-комик Орлов сыграет свадьбу за полмиллиона долларов на Пхукете

Оплату Орловы уже внесли — торжество приурочено к 12-летию брака. Анастасия и Сергей расписались 14 февраля спустя 2 месяца после знакомства. Встретились они в Якутске под Новый год, когда девушка работала Снегурочкой на корпоративах, уточнили в публикации.