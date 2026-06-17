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Пять рейсов задержаны в аэропорту Нижнего Новгорода 17 июня

Два рейса задержаны на вылет, три — на прилет.

Источник: Время

В нижегородском аэропорту 17 июня задерживаются пять рейсов.

Согласно данным онлайн-табло воздушной гавани, задерживается вылет «Уральских авиалиний» в Анталью. — он перенесен с 01:00 на 17:30. Также позднее отправится рейс «России» в Сочи — в 17:45 вместо 14:50.

Кроме того, сообщается о трех задержках самолетов из Сочи. Борт «России» приземлится в 16:10 вместо 13:55. Другой рейс этой же авиакомпании приземлится уже завтра в 11:35 вместо 15:15 сегодня. Прилет самолета «Nordwind» намечен на 23:10 вместо 15:15.

Ранее сообщалось, что режим беспилотной опасности введен в Нижегородской области 17 июня.