Пять рейсов задержаны в аэропорту Нижнего Новгорода 17 июня

Кроме того, сообщается о трех задержках самолетов из Сочи. Борт «России» приземлится в 16:10 вместо 13:55. Другой рейс этой же авиакомпании приземлится уже завтра в 11:35 вместо 15:15 сегодня. Прилет самолета «Nordwind» намечен на 23:10 вместо 15:15.