В ДТП с четырьмя автомобилями в Ростовской области пострадали 12 человек

Четыре легковых автомобиля столкнулись на трассе Новошахтинск — Гуково в Ростовской области. Как сообщили в областном департаменте по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пострадали 12 человек, включая двух несовершеннолетних.