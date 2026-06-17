У ведущего «Топ Гир» Кларксона обнаружена агрессивная форма рака

Это не первый случай проблем со здоровьем у звезды шоу «Топ Гир». В 2015 году врач сообщил телеведущему о подозрении на рак. Как тогда признался сам Кларксон, обследование показало, что это была ложная тревога. Именно новость о возможной болезни и стала причиной нервного срыва Кларксона, в результате которого между Джереми и продюсером «Топ Гир» произошла потасовка. Ведущий заявлял, что известие о возможном раке выбило его из колеи.