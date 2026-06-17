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У ведущего «Топ Гир» Кларксона обнаружена агрессивная форма рака

Ведущий «Топ Гир» Джереми Кларксон признался, что знает о своей болезни с мая.

Источник: Комсомольская правда

Известный британский телеведущий Джереми Кларксон сообщил, что у него диагностирована агрессивная форма рака. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на заявление ведущего «Топ Гир».

Как отмечает издание, Кларксон рассказал о болезни в новых эпизодах своего шоу «Ферма Кларксона», вышедших на стриминговом сервисе Amazon Prime. Он признался коллегам по съемочной площадке, что знает о диагнозе с мая.

Это не первый случай проблем со здоровьем у звезды шоу «Топ Гир». В 2015 году врач сообщил телеведущему о подозрении на рак. Как тогда признался сам Кларксон, обследование показало, что это была ложная тревога. Именно новость о возможной болезни и стала причиной нервного срыва Кларксона, в результате которого между Джереми и продюсером «Топ Гир» произошла потасовка. Ведущий заявлял, что известие о возможном раке выбило его из колеи.