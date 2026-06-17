В России разработали уникальную нейросеть для выявления депрессии

Сибирскими исследователями разработана первая в мире нейросеть, способная выявлять депрессивное состояние с вероятностью 93%. Данная технология ляжет в основу автоматизированной диагностики психологического расстройства и позволит специалистам более объективно устанавливать диагноз, как сообщили представители Министерства науки и высшего образования РФ в интервью ТАСС.
В публикации отмечается, что сотрудница Томского государственного университета Неда Фироз совместно с коллегой из Новосибирского государственного университета Александром Савостьяновым предложила новый подход к выявлению ранних стадий депрессии, основанный на графовых нейронных сетях (GNN). В мировой практике впервые зафиксирован случай объединения в едином алгоритме информации, получаемой с помощью электроэнцефалографии (ЭЭГ), и генетических маркеров. Обычно такие данные анализируются раздельно в рамках большинства существующих методик. Созданная нейросеть продемонстрировала способность диагностировать заболевание с точностью 93%, что открывает путь к более объективным методам оценки в психиатрической практике.
Неда Фироз, занимающая должность младшего научного сотрудника в лаборатории анализа данных физики высоких энергий физического факультета ТГУ, пояснила, что в ходе традиционного приема врач оценивает состояние пациента с использованием психометрических шкал и анкетирования, после чего назначает исследование мозговой активности и анализ крови на генетические показатели. Все полученные данные фиксируются в табличной форме отдельно друг от друга, а затем сводятся в единую формулу.
Применение графовых нейронных сетей дает возможность объединить сведения в целостную структуру и выявить все существующие взаимосвязи между ними. Для того чтобы осуществлять одновременную обработку электроэнцефалограммы и генетической информации, ученые создали специализированную модель, получившую название мультимодального сверточного трансформера. Эта разработка послужит фундаментом для автоматизированной диагностики депрессии и поможет врачам точнее и объективнее определять диагноз.
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