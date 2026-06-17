В России разработали уникальную нейросеть для выявления депрессии

В публикации отмечается, что сотрудница Томского государственного университета Неда Фироз совместно с коллегой из Новосибирского государственного университета Александром Савостьяновым предложила новый подход к выявлению ранних стадий депрессии, основанный на графовых нейронных сетях (GNN). В мировой практике впервые зафиксирован случай объединения в едином алгоритме информации, получаемой с помощью электроэнцефалографии (ЭЭГ), и генетических маркеров. Обычно такие данные анализируются раздельно в рамках большинства существующих методик. Созданная нейросеть продемонстрировала способность диагностировать заболевание с точностью 93%, что открывает путь к более объективным методам оценки в психиатрической практике.