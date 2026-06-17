Переменная облачность и кратковременный дождь: погода в Калининградской области 17 июня

Днём в среду, 17 июня, в Калининградской области переменная облачность, ожидается небольшой кратковременный дождь. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха составит +20°C. Атмосферное давление — 760 мм, ветер северо-западный, 4 м/с.
Как сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в среду на побережье ожидается +17°C, в областном центре, Мамоново, Багратионовске, Гвардейске и Полесске температура воздуха составит +20°C, на востоке региона +21°C, также прогнозируется небольшой дождь по всей области.
По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в среду облачно с небольшим дождем. Температура утром будет на уровне +14,9°C, днём прогреется до +18,2°C, вечером опустится до +15,6°C. Влажность составит до 78%, давление — 758 мм. Температура воды прогнозируется на уровне 14,6°C.
В МЧС Калининградской области отмечают, что опасных и неблагоприятных метеоявлений не ожидается. «На территории Калининградской области: облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь, днём кратковременный дождь, местами гроза. Ветер западный, северо-западный ночью 6−11 м/с, на побережье 8−13 м/с, днём 8−13 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13°C, днём +15…+20°C. Видимость 4−7 км», — говорится в ежедневном прогнозе.
В паблике «Погода и метеоявления Калининградской области» сообщают, что в среду днём «в Калининграде и области до +17…+19°C (у побережья до +16…+18°C), у побережья, на западе региона и в Калининграде — малооблачно/переменная облачность, без существенных осадков, в континентальной части региона — переменная облачность/облачно с прояснениями и местами не исключены слабые/умеренные кратковременные дожди».