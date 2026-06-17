Переменная облачность и кратковременный дождь: погода в Калининградской области 17 июня

В паблике «Погода и метеоявления Калининградской области» сообщают, что в среду днём «в Калининграде и области до +17…+19°C (у побережья до +16…+18°C), у побережья, на западе региона и в Калининграде — малооблачно/переменная облачность, без существенных осадков, в континентальной части региона — переменная облачность/облачно с прояснениями и местами не исключены слабые/умеренные кратковременные дожди».