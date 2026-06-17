Дилемма Яруллина, минус Карпухин и возвращение Евсеева: что с обороной у «Ак Барса» и будет ли усиление

На контрасте с Карпухиным встает главная головная боль менеджмента — что делать с Альбертом Яруллиным. Возвращение доморощенного воспитанника и обладателя Кубка Гагарина 2018 года изначально воспринималось как крупный успех, призванный сцементировать оборону. В «Тракторе» у Яруллина были лидерские позиции, однако в Казани Альберт будто «обмяк» в ситуации «теплой ванны». 33-летний хоккеист стремительно теряет в качестве, не демонстрируя той надежности, за которую клуб выписал ему контракт с зарплатой 55 миллионов рублей. Да, в начале прошлого сезона защитник подвинулся в зарплате и теперь будет получать 40 миллионов (24 в прошлом), но это все еще существенные деньги.