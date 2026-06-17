Дилемма Яруллина, минус Карпухин и возвращение Евсеева: что с обороной у «Ак Барса» и будет ли усиление

Дело Тодда. Карпухин уехал за лучшим контрактом, который в «Ак Барсе» предложить не смогли.
Официальное расставание с Ильей Карпухиным стало продолжением «таяния» того снежного кома, который копился последние годы. Если отъезд Ильи Сафонова можно объяснить желанием хоккеиста попробовать себя на новом уровне, то уход сначала Нэйтана Тодда, а потом и Карпухина — следствие накопленных под завязку дорогостоящих активов, с которыми сейчас приходится разбираться.
После выхода в финал Кубка Гагарина хоккеисты с истекшими контрактами в один голос затребовали существенных повышений. При этом генменеджеру «Ак Барса» Марату Валиуллину нужно еще и найти замену ушедшим.
Илья Карпухин, как и Тодд, ушел за повышенной зарплатой, которую в «Ак Барсе» предлагать не захотели, а скорее не смогли из-за слишком тяжелой зарплатной ведомости. Агрессивная политика уральского клуба, предложившего игроку выгодные условия, вынудила казанский менеджмент уступить в борьбе за хоккеиста. «Автомобилист» перехватил защитника, выкатив ему внушительный трехлетний контракт. Годовой оклад Карпухина на Урале составит порядка 70 миллионов рублей.
Защитник перебрался в Казань летом прошлого года, когда казалось, что Валиуллин окончательно провалил старт трансферного периода. После подписания Калинюка и Биро это приобретение выглядело неплохой реабилитацией генменеджера. Карпухин прибыл из петербургского СКА и сумел за один сезон органично встроиться в игровую модель тренерского штаба Анвара Гатиятулина.
Карпухин — крепкий системный игрок, чей уход нарушит сыгранные пары, хотя периодические позиционные ошибки в плей-офф тоже имелись, так что идти на такие суммы было бы опрометчиво. Наглядно это видно в цифрах: в регулярке он провел 68 матчей, набрал 23 очка (9+14) при показателе полезности «+11». Однако в турнире на вылет статистика оказалась скромнее: 1 гол и 2 передачи в 20 встречах при показателе «-3». Тем не менее Карпухин давал глубину состава и стабильно закрывал вторую пару обороны.
Рынок защитников в КХЛ весьма скуден, но найти качественного габаритного домоседа можно и за рубежом, не выкладывая суммы, которые запросили Карпухин и его агент Александр Черных.
Фото: ak-bars.ru.
Дилемма Альберта Яруллина: что делать «Ак Барсу» с высокооплачиваемым ветераном?
На контрасте с Карпухиным встает главная головная боль менеджмента — что делать с Альбертом Яруллиным. Возвращение доморощенного воспитанника и обладателя Кубка Гагарина 2018 года изначально воспринималось как крупный успех, призванный сцементировать оборону. В «Тракторе» у Яруллина были лидерские позиции, однако в Казани Альберт будто «обмяк» в ситуации «теплой ванны». 33-летний хоккеист стремительно теряет в качестве, не демонстрируя той надежности, за которую клуб выписал ему контракт с зарплатой 55 миллионов рублей. Да, в начале прошлого сезона защитник подвинулся в зарплате и теперь будет получать 40 миллионов (24 в прошлом), но это все еще существенные деньги.
Минувший сезон превратился для защитника в катастрофу. Получив тяжелую травму в сентябре, Яруллин оказался вычеркнут из хоккея почти на весь сезон. Он провел лишь 15 матчей в регулярке, отметившись 4 передачами (0+4). Для сравнения: в сезоне 2023/24 за «Трактор» Альберт провел 63 игры, набрав 21 очко (6+15).
Резко просели и показатели времени: если раньше он проводил на льду до 19 минут, то в прошедшем сезоне среднее время упало до 15:01. Количество заблокированных бросков сократилось со 115 в сезоне 2024/25 до 26. Ко всему прочему, никуда не делась нервозность защитника, который сбивался на ненужные удаления.
Попытка влиться в кубковую борьбу лишь подчеркнула проблемы. В плей-офф Яруллин вышел на лед всего дважды, не отметившись результативными действиями и получив 13:35 игрового времени. Потеря скорости и позиционные ошибки были очевидны всем. Остроты добавляет финансовый вопрос: оклад в 40 миллионов рублей съедает почти 4,5% платежной ведомости. Серьезные деньги и пространство под потолком заморожены в травматичном ветеране, который не успевает за скоростями лиги. При этом вклад игрока в последний чемпионский титул «Ак Барса» в 2018 году и статус воспитанника не облегчают задачу руководству.
Фото: ak-bars.ru.
У Марата Валиуллина есть три варианта. Первый — прямой обмен Яруллина. Обменять 33-летнего защитника с историей травм и такой зарплатой почти невозможно без удержания 50% оклада. Второй — расторжение с компенсацией. Это «мертвым грузом» ляжет под потолок зарплат, лишив клуб маневра. Третий путь — попытка реанимировать карьеру. Это потребует индивидуальной подготовки и использования игрока в щадящем режиме. Но это не сработает, если сам Альберт не встряхнется. Если тренерский штаб не добьется прогресса, «Ак Барс» рискует войти в сезон с финансовой брешью и уязвимым звеном в обороне.
Неубедительный костяк и скрытые резервы: оборона «Ак Барса» нуждается в обновлении.
Если проанализировать нынешний ростер, можно отметить, что дыры в обороне значительны. Степан Фальковский — точно не тот защитник, который способен решать вопросы в топ-4, а Дмитрия Юдина он в полной мере не заменил.
Главным активом «Ак Барса» остается связка Никиты Лямкина и Митчелла Миллера. Этот дуэт, пожалуй, лучший в КХЛ по итогам минувшего Кубка Гагарина, где Миллер стал главной звездой и снайпером команды. Никита продлил контракт до 2029 года. Во вторую пару напрашиваются Альберт Яруллин и Алексей Марченко, но вопросы у болельщиков есть к обоим.
Фото: ak-bars.ru.
Основная проблема — глубина состава. Потеря Карпухина оголила позиции в третьей паре. Клуб ведет работу по консолидации резервов: новые предложения получили Игорь Бардин, Рашит Самигуллин и Марсель Фазлов. Также объявлено о возвращении Никиты Евсеева, отлично показавшего себя в «Амуре» и Арсена Таймазова, а Степан Терехов подписал новое соглашение.
Ситуация на внутреннем рынке остается сложной. Наиболее вероятным сценарием видится точечный поиск недорогого домоседа или обмен с участием нападающих. Если внешний рынок не предложит вариантов, штабу придется форсировать интеграцию молодежи. Это несет риски, но в перспективе может обеспечить клуб качественными игроками ротации.