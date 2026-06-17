В Петербурге создали новую систему проверки танкеров-газовозов для Арктики

При этом он подчеркнул, что это необходимо для предотвращения критических повреждений. «Мембрана у емкости особенная, потому что сжиженный газ перевозится при очень низких температурах: если она повредится, то температура возрастет, а жидкость со временем перейдет в газообразное состояние и расширится в объеме, что может привести к неблагоприятным последствиям», — добавил декан.