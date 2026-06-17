В Петербурге создали новую систему проверки танкеров-газовозов для Арктики

«Мы разработали специальный стенд для отработки эффекта “слошинга”. Это движение жидкости внутри емкости, возникающее при морских перевозках (качка, торможение). Танкер начинает перемещаться на воде, а сжиженный газ в его резервуарах — давить на стенки емкостей, ударяясь в них с разной силой», — пояснил он.
Как отметил декан факультета кораблестроения и океанотехники СПбГМТУ Никита Тряскин, конструкторам еще на этапе проектирования важно понимать, какие нагрузки будет испытывать мембрана танка (резервуар для сжиженного газа) в тяжелых условиях Арктики.
При этом он подчеркнул, что это необходимо для предотвращения критических повреждений. «Мембрана у емкости особенная, потому что сжиженный газ перевозится при очень низких температурах: если она повредится, то температура возрастет, а жидкость со временем перейдет в газообразное состояние и расширится в объеме, что может привести к неблагоприятным последствиям», — добавил декан.
«Нагрузки, возникающие внутри танка при слошинге, зависят от размера самого резервуара: сделаешь больше (40 метров) — будут одни нагрузки, сделаешь меньше (25 или 30 метров) — другие», — подчеркнул декан, отметив, что инженеры будут давать точный расчет критериев прочности мембраны танка.
Тряскин уточнил, что следующим шагом станет масштабирование лабораторного стенда и создание на базе Корабелки (традиционное название СПбГМТУ) отдельной научной лаборатории для проверки российских арктических газовозов.
Он также сообщил, что новейшие разработки ученых-кораблестроителей будут активно использоваться в образовательном процессе. Это связано с вхождением вуза в пилотный проект реформы высшего образования.
Напомним, что в рамках пилота программы обучения корректируются с учетом увеличения числа практических занятий, имитирующих реальные условия производства.
«Инновационный стенд для отработки слошинга интегрируется в лабораторные занятия студентов, на которых они изучают особенности поведения жидкости при морских перевозках», — резюмировал Тряскин.