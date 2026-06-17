В России сочинили фейк о вспышке лихорадки Эбола в Екатеринбурге

В сообщении утверждается, что 15 июня в Екатеринбурге подтвердили первый случай заболевания у пациента, контактировавшего с группой пассажиров, прибывших в аэропорт Кольцово. Также якобы еще у пяти человек наблюдаются симптомы, характерные для Эболы: геморрагический синдром, лихорадка, сыпь, рвота и диарея. От имени Минздрава злоумышленники также сообщают о введении блокпостов с санитарным контролем, принудительной госпитализации и вакцинации, остановке общественного транспорта и карантине в нескольких городах региона.