В России сочинили фейк о вспышке лихорадки Эбола в Екатеринбурге

В интернете появился фейк о вспышке вируса Эбола в Екатеринбурге. Неизвестные рассылают на электронные адреса руководителей СМИ поддельные письма от имени свердловского Минздрава, сообщает ИА «Уральский меридиан».
В сообщении утверждается, что 15 июня в Екатеринбурге подтвердили первый случай заболевания у пациента, контактировавшего с группой пассажиров, прибывших в аэропорт Кольцово. Также якобы еще у пяти человек наблюдаются симптомы, характерные для Эболы: геморрагический синдром, лихорадка, сыпь, рвота и диарея. От имени Минздрава злоумышленники также сообщают о введении блокпостов с санитарным контролем, принудительной госпитализации и вакцинации, остановке общественного транспорта и карантине в нескольких городах региона.
Власти призывают граждан не распространять недостоверные сведения и доверять только проверенным источникам. За распространение ложной информации предусмотрена административная и уголовная ответственность.
Фото на главной: magnific.com.
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