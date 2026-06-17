В Красноярске и округах края до 18 июня продлили режим «черного неба»

На территории Красноярска, Железногорска, Зеленогорска, Дивногорска и поселка Солнечный продлили режим неблагоприятных метеоусловий. Как пишет министр экологии региона Владимир Часовитин в своих социальных сетях, «черное небо» зависнет над населенными пунктами до 19:00 18 июня.
Также режим НМУ продлили в Ачинском, Балахтинско-Новоселовском, Бирилюсском, Боготольском, Козульском, Назаровском, Ужурском, Шарыповском, Абанском, Богучанском и других округах. По словам экспертов, это связано с задымлением от лесных пожаров.
В этот период организации должны сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Сообщить о нарушениях можно по телефону министерства экологии: 8−800−20−11−116.
По состоянию на 16 июня в регионе действовало 95 лесных пожаров на территории более 40 тысяч гектаров. Очаги были обнаружены в Байкитском, Туруханском, Борском, Нижне-Енисейском, Северо-Енисейском, Енисейском, Тунгусско-Чунском, Чунском, Усольском и Верхнеманском лесничествах. Почти все эти участки находятся в труднодоступной местности.