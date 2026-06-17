В Красноярске и округах края до 18 июня продлили режим «черного неба»

По состоянию на 16 июня в регионе действовало 95 лесных пожаров на территории более 40 тысяч гектаров. Очаги были обнаружены в Байкитском, Туруханском, Борском, Нижне-Енисейском, Северо-Енисейском, Енисейском, Тунгусско-Чунском, Чунском, Усольском и Верхнеманском лесничествах. Почти все эти участки находятся в труднодоступной местности.