В Волгоградской области насчитали более 1,2 млн трудящихся

— По данным выборочного обследования рабочей силы, численность занятого населения Волгоградской области в возрасте 15 лет и старше в 1 квартале 2026 года составила 1269,9 тыс. человек, из которых 96,0% — в трудоспособном возрасте, — говорится в сообщении.