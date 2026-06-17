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В Волгоградской области насчитали более 1,2 млн трудящихся

Численность трудоустроенного населения в Волгоградской области за первый квартал 2026 год составила свыше 1,2.

Численность трудоустроенного населения в Волгоградской области за первый квартал 2026 год составила свыше 1,2 млн человек. Такие данные опубликовал Волгоградстат.

— По данным выборочного обследования рабочей силы, численность занятого населения Волгоградской области в возрасте 15 лет и старше в 1 квартале 2026 года составила 1269,9 тыс. человек, из которых 96,0% — в трудоспособном возрасте, — говорится в сообщении.

Так, в регионе трудоустроены 69,8% мужчина и 53,6% женщин. В процентном соотношении в Волгоградской области работает 61% населения. Средний возраст работающих мужчин составляет 42,8 лет, женщин — 42,3 года.