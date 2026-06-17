Полицейские 15 минут гонялись по Кодинску за подростками на ВАЗе (видео)

В Кодинске Кежемского округа полицейские пресекли опасную поездку подростков на автомобиле, сообщили в ГУ МВД Красноярского края.
Информация о разъезжающем на высокой скорости по дорогам города синем ВАЗе без номеров поступила в дежурную часть. Через некоторое время экипаж ДПС обнаружил машину, за рулем которой находился 16-летний водитель, а в салоне — трое несовершеннолетних пассажиров.
«Водитель проигнорировал требование об остановке, и полицейские, включив специальные звуковые сигналы и проблесковые маячки, начали преследование. В течение 15 минут он пытался уйти от патрульного автомобиля, но все же прекратил движение», — рассказали в МВД.
Погоню снимали на видео и полицейские, и сами малолетние нарушители.
После задержания в отношении юного водителя составили несколько административных материалов, в том числе за езду без прав и неподчинение стражам порядка. Автомобиль поместили на спецстоянку.