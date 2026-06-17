Полицейские 15 минут гонялись по Кодинску за подростками на ВАЗе (видео)

Информация о разъезжающем на высокой скорости по дорогам города синем ВАЗе без номеров поступила в дежурную часть. Через некоторое время экипаж ДПС обнаружил машину, за рулем которой находился 16-летний водитель, а в салоне — трое несовершеннолетних пассажиров.