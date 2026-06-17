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Ещё 11 выпускников в Хабаровском крае получили 100 баллов на ЕГЭ

По итогам четырех экзаменов стобалльный результат у 21 выпускника.

Источник: AmurMedia

Стали известны результаты единого государственного экзамена по русскому языку. В Хабаровском крае максимальные 100 баллов по этому предмету получили 11 выпускников, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

Экзамен по русскому языку сдавали 5319 участников. Высший балл получили 6 выпускников из Хабаровска — Дарья Мякишева из школы № 27, Виктория Болтикова из школы № 30, Алёна Зобнина из школы № 33, Александра Пятибрат из Политехнического лицея, Дмитрий Кузнецов из Математического лицея, Дарья Прокопьева из гимназии № 1. В Комсомольске-на-Амуре три выпускника показали отличные результаты: Арина Иванова из школы № 32, Кристина Толокнова из гимназии № 9 и Анастасия Эзова из школы № 4. Также 100 баллов получили Елизавета Пенюгина из школы № 3 Советской Гавани и Леонид Рада из школы села Тополево Хабаровского района. По 97 баллов набрали еще 47 выпускников.

«По итогам четырех экзаменов в Хабаровском крае 21 стобалльный результат. По истории максимальный балл набрал выпускник школы № 16 г. Комсомольска-на-Амуре, по литературе — две выпускницы лицея “Ритм” и Экономической гимназии г. Хабаровска. 7 человек получили 100 баллов по химии из школы № 30, Лицея инновационных технологий, лицея “Ступени”, гимназии № 4 и трое выпускников школы № 12 г. Хабаровска. Выпускники региона, получившие на экзамене 95 баллов и выше, могут претендовать на именную денежную премию имени Н. И. Гродекова», — напомнили в министерстве образования и науки края.

Основной период проведения единого государственного экзамена в Хабаровском крае продолжается. 18 июня выпускники сдадут ЕГЭ по информатике и устную часть по иностранным языкам.