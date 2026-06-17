Ещё 11 выпускников в Хабаровском крае получили 100 баллов на ЕГЭ

Экзамен по русскому языку сдавали 5319 участников. Высший балл получили 6 выпускников из Хабаровска — Дарья Мякишева из школы № 27, Виктория Болтикова из школы № 30, Алёна Зобнина из школы № 33, Александра Пятибрат из Политехнического лицея, Дмитрий Кузнецов из Математического лицея, Дарья Прокопьева из гимназии № 1. В Комсомольске-на-Амуре три выпускника показали отличные результаты: Арина Иванова из школы № 32, Кристина Толокнова из гимназии № 9 и Анастасия Эзова из школы № 4. Также 100 баллов получили Елизавета Пенюгина из школы № 3 Советской Гавани и Леонид Рада из школы села Тополево Хабаровского района. По 97 баллов набрали еще 47 выпускников.