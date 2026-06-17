В Хабаровске суд дал биробиджанцу 24 года за переписку с террористами

Суд назначил ему наказание в виде 24 лет лишения свободы: первые 7 лет — в тюрьме, оставшийся срок — в колонии особого режима. Также назначен штраф в 400 тысяч рублей и ограничение свободы на 1 год и 10 месяцев. Денежные средства и телефоны конфискованы в доход государства.