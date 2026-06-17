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В Хабаровске суд дал биробиджанцу 24 года за переписку с террористами

Житель Биробиджана получил 24 года колонии по нескольким тяжким статьям.

1-й Восточный окружной военный суд вынес обвинительный приговор жителю Биробиджана Еврейской автономной области, признанному виновным по ряду статей, включая государственную измену, участие в террористической организации и приготовление к теракту, — сообщает прокуратура Хабаровского края.

Суд установил, что после освобождения из мест лишения свободы в сентябре 2024 года мужчина вступил в переписку с представителем террористической организации и согласился за денежное вознаграждение выполнять задания в интересах Украины.

По данным следствия и суда, он изучал инструкции по изготовлению зажигательных смесей, приобрёл необходимые компоненты, провёл испытание в заброшенном доме в Биробиджане и организовал схрон с готовой смесью. Также он выбрал предполагаемое место преступления и продумал пути отхода.

За выполнение заданий он получил более 50 тысяч рублей. Довести преступные действия до конца не успел — был задержан сотрудниками УФСБ России по ЕАО.

Суд назначил ему наказание в виде 24 лет лишения свободы: первые 7 лет — в тюрьме, оставшийся срок — в колонии особого режима. Также назначен штраф в 400 тысяч рублей и ограничение свободы на 1 год и 10 месяцев. Денежные средства и телефоны конфискованы в доход государства.