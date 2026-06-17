Как работает система ОМС и что включает бесплатная медпомощь

35 лет назад в принятом в июне 1991 года Законе «О медицинском страховании граждан в РФ» были сформулированы концептуальные основы обязательного медицинского страхования в стране и его организационная модель. За время действия программа государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи гражданам по полису ОМС стала не просто перечнем услуг, а стратегией управления здоровьем.
Что изменилось с развитием системы обязательного медицинского страхования, на что сместились акценты, стала ли доступнее бесплатная медпомощь и в каком объёме? Об этом и многом другом наш разговор с директором ТФОМС Воронежской области Александром Даниловым.
Обеспечить доступность.
— Александр Валентинович, что на сегодня представляет собой система ОМС?
— Система обязательного медицинского страхования на сегодняшний день — это не просто механизм финансирования, а сложная, многоуровневая система, обеспечивающая конституционное право граждан на бесплатную медицинскую помощь. Финансовая модель ОМС основана на принципе социальной солидарности, когда финансирование осуществляется за счёт страховых взносов, уплачиваемых работодателями за своих сотрудников, а также платежей из региональных бюджетов за неработающее население. Важно подчеркнуть, что система работает по принципу «деньги следуют за пациентом»: финансирование медицинских организаций напрямую зависит от объёма и качества оказанной ими помощи.
В настоящее время фокус системы смещается в сторону превентивной медицины и борьбы с хроническими заболеваниями. Приоритетными направлениями программ ОМС являются проведение профилактических мероприятий, выявление заболеваний на ранних стадиях, формирование и укрепление у населения приверженности к здоровому образу жизни. Эта задача решается путём развития различных форм информационного сопровождения застрахованных лиц на всех этапах оказания медицинской помощи.
Цифровизация системы ОМС позволяет обеспечить предоставление гражданам услуг в цифровом виде, а также повысить прозрачность и эффективность системы ОМС. Она включает переход на цифровые полисы, развитие телемедицины, электронный документооборот и интеграцию данных.
Таким образом, современная система ОМС — это живой, развивающийся механизм. Её главная цель — не просто оплатить оказанные услуги, а обеспечить реальную доступность качественной и безопасной медицинской помощи для каждого жителя региона.
Технологии в помощь.
— Давайте поговорим о новеллах программы госгарантий в этом году. Какие виды медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной, стали доступны воронежцам по полису обязательного медстрахования?
— В этом году Программа государственных гарантий в части программы ОМС пополнилась новыми направлениями диагностики и лечения. В рамках первого этапа диспансеризации по оценке репродуктивного здоровья у женщин включили определение ДНК-вирусов папилломы человека и жидкостное цитологическое исследование микропрепарата шейки матки. Эти исследования будут проводить женщинам в возрасте с 21 до 49 лет один раз в пять лет.
Стали доступны несколько важных диагностических исследований, направленных на раннее выявление рисков развития серьёзных заболеваний. Тест на липопротеин (а) — один из скрытых факторов риска инфаркта, инсульта и атеросклероза. Определение этого показателя позволит выявлять пациентов с повышенным сердечно-сосудистым риском даже при нормальном уровне «обычного» холестерина. Скрининг на вирусный гепатит С для пациентов старше 25 лет — он проводится один раз в 10 лет. Раннее выявление инфекции поможет начать лечение до развития необратимых изменений печени, включая цирроз. Неинвазивный пренатальный тест — помогает определить хромосомные аномалии плода без серьёзного вмешательства в организм беременной женщины.
Для повышения эффективности безопасности процедуры ЭКО с 2026 года в стоимость лечения будут включены затраты на проведение преимплантационного генетического тестирования эмбрионов на моногенные заболевания и структурные хромосомные перестройки.
Перечень высокотехнологичной медпомощи пополнился 14 новыми видами. Это лечение болезней почек и желудочно-кишечного тракта, онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, фотодинамическая терапия при раке, трансплантационные операции при диабете, новые операции в офтальмологии, хирургия ожирения и другие.
Также программа расширена за счёт включения видов высокотехнологичной медицинской помощи с использованием ряда уникальных методов лечения, применяемых при сердечно-сосудистой хирургии, гематологии и трансплантации органов, — «трансплантация островковых клеток поджелудочной железы», «трансплантация почки и островковых клеток поджелудочной железы», «трансплантация верхней конечности и её фрагментов».
— ТФОМС активно участвует во внедрении цифровых технологий. Какие новые электронные сервисы стали доступны жителям региона за последнее время и как это упростило получение медицинской помощи?
— Ключевым инструментом является цифровой полис ОМС — это уникальный штрих-код из единого регистра застрахованных, заменяющий бумажный/пластиковый документ. Он формируется автоматически, хранится на портале Госуслуг или в смартфоне, обеспечивая доступ к медпомощи по паспорту или штрих-коду.
Сервис информирования граждан о перечне и стоимости оказанных им медицинских услуг предназначен для предоставления застрахованным в системе ОМС лицам информации об объёме государственных расходов, связанных с обеспечением их бесплатной медицинской помощью. В I квартале 2026 года через Единый портал госуслуг 21 917 застрахованных граждан запросили сведения об оказанных им медицинских услугах и их стоимости. Кроме того, активно внедряются такие цифровые сервисы, как запись к врачу, получение результатов анализов в электронном виде, что повышает доступность и удобство для пациента.
На что жалуемся?
— Одна из ключевых функций фонда — защита прав застрахованных лиц. С какими основными жалобами обращаются граждане чаще всего?
— Система защиты прав и законных интересов застрахованных лиц включает в себя не только реактивные действия (проведение контроля качества оказанной медпомощи, рассмотрение обращений), но и превентивные меры. В частности, информационное сопровождение на всех этапах оказания медпомощи. Мероприятия включают как индивидуальное, так и публичное информирование застрахованных лиц по вопросам реализации прав граждан в сфере ОМС, о необходимости прохождения профилактических мероприятий и диспансерного наблюдения.
При помощи публикаций на сайте и в региональных СМИ территориальный фонд ОМС информирует воронежцев о правах на получение бесплатной медицинской помощи в рамках программ ОМС, новациях базовой программы ОМС, о приоритетности первичной медико-санитарной помощи, доступности специализированной и высокотехнологичной медпомощи по полису ОМС, о важности диспансеризации и профилактических медосмотров и диспансерного наблюдения, приверженности лекарственной терапии и соблюдении рекомендаций лечащего врача, преимуществах ведения здорового образа жизни, работе страховых пре 1f40 дставителей, проводимых контрольно-экспертных мероприятиях, возможностях работы контакт-центров и каналов связи с населением и результатах рассмотрения обращений граждан.
Единый Контакт-центр в сфере ОМС Воронежской области объединяет в единую систему телефоны горячих линий ТФОМС и страховых медицинских организаций (СМО). Чаще всего застрахованным в системе ОМС жителям региона требуются устные консультация или разъяснение по вопросам обеспечения полисом ОМС; выбора медорганизации; организации работы медицинских организаций и получения медпомощи по программе ОМС; получение информации о видах, качестве и условиях предоставления медпомощи по ОМС.
Как правило, с жалобами граждане обращаются по поводу качества оказания медпомощи. По всем письменным обращениям территориальным фондом и СМО проводятся медико-экономическая экспертиза и экспертиза качества медицинской помощи, результаты которых доводятся до сведения заинтересованных лиц.
— Зачем и для чего нужны страховые представители?
— Каждый застрахованный гражданин должен знать свою страховую медицинскую организацию и своего страхового представителя. С того момента, как вам выдали полис ОМС, страховые представители — ваши главные помощники при получении медицинской помощи. Страховой представитель — это сотрудник страховой медорганизации, представляющий интересы застрахованных лиц. Он обеспечивает им информационное сопровождение на всех этапах оказания медпомощи, в том числе при прохождении профилактических мероприятий, а также защиту прав и законных интересов в сфере ОМС.
Страховые представители информируют наших граждан о правах в сфере обязательного медстрахования, о видах, качестве и условиях предоставления медпомощи, о возможности прохождения профилактических мероприятий, о времени и графике их проведения в медорганизации (МО). В I квартале 2026 года почти 600 тыс. жителей региона узнали от страховых представителей о необходимости прохождения профилактических мероприятий и диспансерного наблюдения.
Для обеспечения оптимальной доступности системы защиты прав пациентов страховые представители осуществляют работу и в медорганизациях. Формат работы организован посредством постов страховых представителей. Информация о графике и режиме работы страховых представителей в медицинских организациях Воронежской области размещена на официальном сайте ТФОМС (www.omsvrn.ru) в разделе «График дежурства страховых представителей».
Акцент на профилактику.
— Какие стратегические приоритеты развития системы ОМС в нашем регионе вы хотели бы выделить?
— Основной акцент, как и ранее, будет на профилактику заболеваний и их раннее выявление. В этой связи необходимо развивать формы проактивного сопровождения застрахованных, где страховые представители будут не просто напоминать о визитах к врачу, а активно работать с пациентами из групп риска, помогая им управлять своим здоровьем.
Под особым контролем находится оказание медпомощи ветеранам боевых действий — участникам специальной военной операции. Более 90% объёмов медпомощи ветеранам СВО предоставляется за счёт средств ОМС. Фонд проводит ежемесячный мониторинг объёмов и стоимости медицинской помощи, что позволяет оперативно реагировать на потребности ветеранов.
В рамках цифровизации продолжим интеграцию информационных ресурсов в сфере здравоохранения Воронежской области, направленную на создание единого цифрового контура здравоохранения региона, повышение эффективности медобслуживания и контроля над использованием средств ОМС. Первоочередной задачей здесь является автоматизация всех процессов в медорганизации, в частности, ведение первичной медицинской документации в государственных информационных системах.
— Александр Валентинович, хватает ли сегодня ресурсов ТФОМС для реализации всех поставленных целей?
— Система ОМС в нашей стране абсолютно сбалансированна и стабильна. Бюджет фонда в последние годы только растёт, и 2026 год не исключение Он утверждён по доходам в размере почти 53,5 млрд рублей, что на 4,4 млрд выше прошлого года. Это позволит нам в полном объёме обеспечить реализацию конституционных прав граждан на охрану здоровья в части получения бесплатной медицинской помощи.