Как работает система ОМС и что включает бесплатная медпомощь

Сервис информирования граждан о перечне и стоимости оказанных им медицинских услуг предназначен для предоставления застрахованным в системе ОМС лицам информации об объёме государственных расходов, связанных с обеспечением их бесплатной медицинской помощью. В I квартале 2026 года через Единый портал госуслуг 21 917 застрахованных граждан запросили сведения об оказанных им медицинских услугах и их стоимости. Кроме того, активно внедряются такие цифровые сервисы, как запись к врачу, получение результатов анализов в электронном виде, что повышает доступность и удобство для пациента.