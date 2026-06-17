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На предприятиях Лесосибирска нашли древесину, хранящуюся с нарушениями

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Специалисты Россельхознадзора провели проверки с использованием беспилотников на территории лесопромышленных предприятий Лесосибирск, сообщили в ведомстве.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Специалисты Россельхознадзора провели проверки с использованием беспилотников на территории лесопромышленных предприятий Лесосибирск, сообщили в ведомстве.

В рамках государственного карантинного фитосанитарного контроля инспекторы обследовали площадки, где хранят и обрабатывают хвойную древесину. Проверки прошли в семи организациях Северного промышленного узла.

Специалисты осматривали штабели лесоматериалов и территории складирования древесины. Были найдены нарушений правил хранения подкарантинной продукции.

По итогам выездных мероприятий будет рассмотрен вопрос о проведении дополнительных, внеплановых проверок в отношении предприятий.