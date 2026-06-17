На предприятиях Лесосибирска нашли древесину, хранящуюся с нарушениями

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Специалисты Россельхознадзора провели проверки с использованием беспилотников на территории лесопромышленных предприятий Лесосибирск, сообщили в ведомстве.
В рамках государственного карантинного фитосанитарного контроля инспекторы обследовали площадки, где хранят и обрабатывают хвойную древесину. Проверки прошли в семи организациях Северного промышленного узла.
Специалисты осматривали штабели лесоматериалов и территории складирования древесины. Были найдены нарушений правил хранения подкарантинной продукции.
По итогам выездных мероприятий будет рассмотрен вопрос о проведении дополнительных, внеплановых проверок в отношении предприятий.