В Нижнем Новгороде почти втрое сократили число прокатных самокатов

С начала года в Нижнем Новгороде значительно сократили количество электросамокатов на улицах города. Если в 2025 году операторы использовали около 13,5 тысячи средств индивидуальной мобильности (СИМ), то в этом году их число уменьшилось до 5 тысяч, сообщили корреспонденту сайта pravda-nn.ru в департаменте транспорта и дорожного хозяйства города.
Ранее Главное управление МВД по Москве предложило сократить количество электросамокатов, которые сервисы кикшеринга смогут выставлять на улицах столицы в 2026 году. Поводом стал резкий рост числа ДТП с участием СИМ: так, с начала года в Москве произошло 306 аварий, что в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В Нижнем Новгороде дополнительные ограничения пока не рассматриваются. Однако число прокатных СИМ уже существенно сократилось. Если в 2025 году операторы использовали около 13,5 тысячи самокатов, то в 2026 году их количество снизилось до 5 тысяч единиц.
Сейчас в городе работают два оператора — «ВУШ» и «Юрент». Для повышения безопасности действуют ограничения скорости на 99 территориях, где самокаты автоматически замедляются до 20, 15 или 10 км/ч.
Кроме того, в 2026 году с 19 до 25 увеличили число зон с высокой интенсивностью пешеходного движения, где использование СИМ полностью запрещено. В мэрии отметили, что работа по расширению перечня таких участков продолжается. Также городские власти развивают сеть велодорожек, чтобы разделить потоки пешеходов и пользователей самокатов.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что мобильное приложение «Нижегородская область. Транспорт» перестало работать.