В Нижнем Новгороде почти втрое сократили число прокатных самокатов

С начала года в Нижнем Новгороде значительно сократили количество электросамокатов на улицах города. Если в 2025 году операторы использовали около 13,5 тысячи средств индивидуальной мобильности (СИМ), то в этом году их число уменьшилось до 5 тысяч, сообщили корреспонденту сайта pravda-nn.ru в департаменте транспорта и дорожного хозяйства города.