Жителя Красноярского края осудят за покупку 200 килограммов ценной рыбы и 182 банок черной икры

Енисейский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении 64-летнего жителя Енисейска. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Красноярского края, мужчину обвиняют в незаконном приобретении, хранении и перевозке особо ценных водных биологических ресурсов. Летом прошлого года сотрудники ДПС в Енисейске остановили автомобиль Toyota Land Cruiser Prado. В багажнике машины правоохранители обнаружили более 200 килограммов рыбы ценных пород и 182 банки черной икры. Мужчина пояснил дорожным полицейским, что весь груз купил у рыбака на берегу Енисея. По результатам экспертизы, обнаруженные фрагменты рыбы получены как минимум от 35 особей сибирского осетра, занесенного в Красную книгу. Материалы в отношении рыбака, продавшего незаконный улов, выделены в отдельное производство.