Яркий и неповторимый: крохотный олененок из Челябинского зоопарка получил имя Янтарь

Ранее в зоопарке просили челябинцев предлагать варианты имен, но с условием: не называть олененка Бемби. Горожане вдохновились пятнистым окрасом и присылали варианты вроде Космос, Орион и Марс, а также более простые — Тошка или Елисей. Но победил все же Янтарь — имя, которое, по словам сотрудников, звучит ярко и неповторимо.