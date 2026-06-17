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Яркий и неповторимый: крохотный олененок из Челябинского зоопарка получил имя Янтарь

Новорожденный олененок в зоопарке Челябинска получил имя Янтарь.

Источник: Челябинский зоопарк

В Челябинске выбрали имя для пятнистого олененка, который родился недавно в зоопарке. Малыша назвали Янтарь. Об этом в официальном канале MAX сообщила пресс-служба организации.

Ранее в зоопарке просили челябинцев предлагать варианты имен, но с условием: не называть олененка Бемби. Горожане вдохновились пятнистым окрасом и присылали варианты вроде Космос, Орион и Марс, а также более простые — Тошка или Елисей. Но победил все же Янтарь — имя, которое, по словам сотрудников, звучит ярко и неповторимо.

— Было очень много хороших и забавных предложений. Но один из вариантов повторился аж в трех соцсетях и как-то сразу полюбился нашим сотрудникам, — добавили в зоопарке.

Оказалось, что имя прижилось еще до официального объявления. Сейчас малыш осваивает свой вольер и находится под пристальным вниманием своей мамы-оленихи.