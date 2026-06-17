Алексей Левыкин: Для моей семьи работа — это служение

Сейчас службы музея сами ищут специалистов — они хотят видеть рядом достойных. Собеседование, тестовые задания, а затем проходит стандартная бюрократическая процедура. Собеседую ли я всех? Иногда, если это необходимо, но всегда — кандидатов на управленческие должности. Есть испытательный срок, кто-то его не проходит: многое зависит не только от профессиональных навыков, но и от психологии, желания и умения работать в коллективе. Когда я говорю о руководителе как администраторе, то прежде всего подразумеваю умение работать с людьми и брать на себя ответственность. Мы храним национальное достояние, и отвечать за него нужно всецело.