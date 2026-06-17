Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вдове участника СВО отказывали в выплате из-за отсутствия регистрации в Воронежской области

Прокуратура через суд добилась выплаты 1 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Воронежской области сообщила о восстановлении справедливости для семьи участника спецоперации. Вдове и сыну погибшего бойца отказывались выплачивать положенную региональную матпомощь в размере 1 млн рублей. Об этом сообщили 16 июня в надзорном ведомстве.

Причиной отказа стало формальное отсутствие регистрации на территории региона. Однако проверка надзорного ведомства установила, что семья фактически постоянно проживает в Воронежской области и имеет полное право на получение средств.

Чтобы сломать бюрократический барьер, прокуратура Советского района обратилась с иском в суд. Служители Фемиды подтвердили юридический факт постоянного проживания вдовы и ребенка на воронежской земле. После вступления решения в силу выплата была одобрена.

Теперь семья погибшего защитника получит обещанный миллион рублей в полном объеме.