Ефимов: На месте расселенных домов по реновации в СЗАО возвели 9 новостроек

В Департаменте градостроительной политики Москвы пояснили, что на площадках на месте снесенных домов возвели по реновации три новостройки в районе Северное Тушино, по два жилых комплекса — в Хорошево-Мневниках и Южном Тушине, по одному — в Щукине и Митине. В каждом новом доме есть лифты, комнаты для консьержей, место хранения для колясок и велосипедов. Везде создается безбарьерная среда по стандартам реновации. Удобнее становится всем жителям, особенно семьям с детьми и маломобильным людям. Нежилые первые этажи новостроек отдают под магазины, различные сервисы и городские организации.