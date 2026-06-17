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Лучшего специалиста БПЛА выберут в Нижегородской области

Призовой фонд всероссийского финала внушительный: за первое место полагается 1 млн рублей, за второе — 500 тыс. рублей, за третье — 300 тыс. рублей.

29 июня 2026 года в Нижегородской области состоится региональный этап профессионального состязания «Лучший по профессии» — участники поборются за звание лучшего специалиста по эксплуатации беспилотных авиационных систем. Такую информацию распространила пресс‑служба областного правительства.

Программа соревнований включает два блока испытаний. В первом конкурсантам предстоит пройти теоретический экзамен, проверяющий уровень знаний в сфере эксплуатации БАС. Второй блок — практический: участникам нужно будет отработать навыки на симуляторе, а затем выполнить полётное задание на беспилотном аппарате «Геоскан 801». При этом для полётов разрешается использовать собственные дроны.

От претендентов ждут не только уверенного управления техникой, но и способности оперативно устранять возникающие неисправности. Жюри оценит и глубину знаний в смежных дисциплинах — в том числе в аэротехнике, программировании, геодезии, а также в правовых нормах, регламентирующих полёты беспилотников.

Чтобы принять участие, необходимо подать заявку до 26 июня 2026 года через портал «Работа России».

Победители регионального этапа отправятся на федеральный тур, который пройдёт в Калужской области 23−25 сентября. Призовой фонд всероссийского финала внушительный: за первое место полагается 1 млн рублей, за второе — 500 тыс. рублей, за третье — 300 тыс. рублей. Соревнование организовано в рамках национального проекта «Кадры».

Ранее отделение по работе с БПЛА ко Дню России открыли в Нижнем Новгороде.

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