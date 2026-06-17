Британская яхта, приблизившаяся к российскому фрегату, плыла из Англии во Францию

Британская парусная яхта Bright Future, которая приблизилась к российскому фрегату «Адмирал Григорович» в Ла-Манше, плыла из английского порта Лимингтон во французский Шербур-ан-Котантен. Такие данные предоставил портал по отслеживанию судов MarineTraffic.
Уточняется, что яхта вышла из порта после 4:00 (6:00 по московскому времени — прим. «ВМ») во вторник, 16 июня, и направилась через пролив в направлении Франции, уточняется на портале.
В тот же день Министерство обороны РФ сообщило, что в проливе Ла-Манш экипаж фрегата «Адмирал Григорович» обнаружил яхту под флагом Великобритании, которая следовала опасным курсом на сближение. После нескольких попыток связаться с экипажем судна фрегат выпустил сигнальные ракеты.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала инцидент в проливе Ла-Манш с участием российского фрегата «Адмирал Григорович» и британской яхты.
Вероятными владельцами яхты Bright Future являются супруги-пенсионеры Алан и Джейн Келви. Они рассказали, что яхта находилась примерно в 20 милях к югу от острова Уайт, когда они услышали четыре или пять выстрелов.