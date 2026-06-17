Британская яхта, приблизившаяся к российскому фрегату, плыла из Англии во Францию

В тот же день Министерство обороны РФ сообщило, что в проливе Ла-Манш экипаж фрегата «Адмирал Григорович» обнаружил яхту под флагом Великобритании, которая следовала опасным курсом на сближение. После нескольких попыток связаться с экипажем судна фрегат выпустил сигнальные ракеты.