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В Веселовское водохранилище в Ростовской области выпустили 1,4 тысячи уток-крякв

В Сальском районе в вохохранилище выпустили молодняк уток-крякв, птиц будут подкармливать для адаптации.

Источник: Комсомольская правда

Более 1,4 тысячи уток-крякв выпустили в Веселовское водохранилище в Ростовской области. Об этом сообщают в министерстве природных ресурсов и экологии Донского региона.

Выпуск прошел на территории охотхозяйства «Юловское» в Сальском районе. Мероприятие организовали при поддержке регионального минприроды.

Чтобы птицам было легче освоиться, специалисты охотхозяйства будут их подкармливать.

В ведомстве отметили, что в целях увеличения численности охотничьих ресурсов минприроды ведет постоянный контроль за выпуском животных.

В 2025 году в естественную среду выпустили свыше 16,5 тысячи особей, из них 12,6 тысячи — утки-кряквы. До конца этого года охотпользователи планируют также выпустить копытных животных и фазанов.

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