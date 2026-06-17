В Веселовское водохранилище в Ростовской области выпустили 1,4 тысячи уток-крякв

Более 1,4 тысячи уток-крякв выпустили в Веселовское водохранилище в Ростовской области. Об этом сообщают в министерстве природных ресурсов и экологии Донского региона.
Выпуск прошел на территории охотхозяйства «Юловское» в Сальском районе. Мероприятие организовали при поддержке регионального минприроды.
Чтобы птицам было легче освоиться, специалисты охотхозяйства будут их подкармливать.
В ведомстве отметили, что в целях увеличения численности охотничьих ресурсов минприроды ведет постоянный контроль за выпуском животных.
В 2025 году в естественную среду выпустили свыше 16,5 тысячи особей, из них 12,6 тысячи — утки-кряквы. До конца этого года охотпользователи планируют также выпустить копытных животных и фазанов.
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