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С начала сезона от присасывания клещей пострадали 15 тысяч свердловчан

В Свердловской области от присасывания клещей пострадали 15 тысяч человек.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области от присасывания клещей с начала сезона пострадали 15 тысяч человек. Это в 1,5 раза ниже аналогичного периода 2025 года и средних многолетних значений.

— С подозрением на клещевой вирусный энцефалит в стационары области госпитализировано 72 человека, на клещевой боррелиоз — 128 человек, — сообщили в Роспотребнадзоре.

Всего в лабораториях и медорганизациях исследовали 12,4 тысячи клещей. В 1,4% проб обнаружили клещевой энцефалит, в 48% случаев — лайм-бореллиоз, в 3,4% — моноцитарный эрлихиоз и еще в 1,1% — гранулоцитарный анаплазмоз.

Всего с начала года свердловчане поставили 101 тысячу прививок от клещевого энцефалита и провели более 239 тысяч ревакцинаций.