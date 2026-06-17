С начала сезона от присасывания клещей пострадали 15 тысяч свердловчан

В Свердловской области от присасывания клещей с начала сезона пострадали 15 тысяч человек. Это в 1,5 раза ниже аналогичного периода 2025 года и средних многолетних значений.
— С подозрением на клещевой вирусный энцефалит в стационары области госпитализировано 72 человека, на клещевой боррелиоз — 128 человек, — сообщили в Роспотребнадзоре.
Всего в лабораториях и медорганизациях исследовали 12,4 тысячи клещей. В 1,4% проб обнаружили клещевой энцефалит, в 48% случаев — лайм-бореллиоз, в 3,4% — моноцитарный эрлихиоз и еще в 1,1% — гранулоцитарный анаплазмоз.
Всего с начала года свердловчане поставили 101 тысячу прививок от клещевого энцефалита и провели более 239 тысяч ревакцинаций.