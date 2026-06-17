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В Самаре магистраль Центральную хотят сделать с шестью полосами и общественным транспортом

Магистраль Центральную в Самаре хотят сделать полноценной городской дорогой с 6 полосами и общественным транспортом. Туда также предлагают завести новую трамвайную ветку, которая разгрузит пассажиропоток с двух других параллельных улиц города. Об этом сообщает министерство градостроительной политики Самарской области.

Источник: Коммерсантъ

Предложение по расширению магистрали озвучили во время обсуждения концепции пространственного развития Самары, которая ляжет в основу будущего генерального плана города. Продолжается работа над Единым документом территориального планирования города. Разработкой занимается министерство градостроительной политики совместно с научно-исследовательским институтом проектного градостроительства из Санкт-Петербурга.

Далее над предложениями концепции развития Самары будут совместно работать администрация Самары и все министерства области. Проработанная концепция будет отражена уже в генеральном плане и правилах землепользования и застройки, из которых и состоит Единый документ территориального планирования Самары.