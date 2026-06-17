Владислав Атмахов провел совещание о ситуации с ГТС на реке Санда

Пытаясь разобраться в ситуации, комитет направил целый ряд запросов в различные инстанции. Как следует из поступивших ответов, с 2017 года рыбоводный участок на реке Санда находился в аренде у ООО «Рыбный край». Данное предприятие занимается развитием пастбищной аквакультуры. В конце прошлого года природоохранная прокуратура зафиксировала нарушения при сбросе воды из пруда, в результате чего произошло затопление территорий. Однако, как оказалось, причиной этого стало повреждение запорного механизма плотины, из-за чего вода стала уходить бесконтрольно. О сложившейся ситуации организация еще в 2025 году уведомила администрацию района.