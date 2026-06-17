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Лучшего специалиста по БПЛА выберут в Нижегородской области

Этап конкурса «Лучший по профессии» проводится в регионе.

Источник: Комсомольская правда

В Нижегородской области продолжаются этапы Всероссийского конкурса профессионального мастерства. В ближайшее время экспертная комиссия выберет лучших в двух номинациях: «Специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем» и «Повар», сообщили в региональном правительстве.

Региональный этап по БАС пройдёт 29 июня. Участникам предстоит пройти теоретическое тестирование, выполнить задания на симуляторе и продемонстрировать реальный полёт на беспилотнике «Геоскан 801». Также жюри оценит умение исправлять неполадки, знание аэротехники, программирования и законодательства в сфере полётов. Заявки принимаются до 26 июня на портале «Работа России».

Конкурс среди поваров состоится 2 июля. Участникам нужно будет разработать технологические карты блюд и приготовить их — жюри оценит вкус, подачу и качество исполнения. Заявки принимаются до 29 июня.

Победители федеральных этапов получат денежные призы: миллион рублей за первое место, 500 тысяч — за второе и 300 тысяч — за третье.

Федеральные этапы по номинации «Специалист по эксплуатации БАС» пройдут в Калужской области в сентябре, по номинации «Повар» — в Вологодской области в конце июля. Конкурс направлен на популяризацию рабочих профессий и входит в федеральный проект «Человек труда» национального проекта «Кадры», реализуемого по поручению президента Владимира Путина. Организатором выступает Минтруд России при поддержке профсоюзов и работодателей.

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