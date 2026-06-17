О слёзах мужчин и бойцах на передовой

Мы не могли поехать из точки А в точку Б напрямую, потому что эта дорога обстреливалась. Приходилось добираться в объезд вдоль Азовского моря. В итоге дорога занимала не час-полтора, а 4−4,5 часа. Приехали, выступили, ребята нас покормили, мы быстро собрались, и ещё несколько часов до следующей точки. Бывало, что выезжали в десять утра, весь день проводили в дороге и на ногах, а возвращались в три часа ночи. Физически это, конечно, изматывало. В таком темпе провели в зоне СВО восемь дней. Но все запланированные концерты мы дали.