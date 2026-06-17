В народной песне есть душа. О слёзах мужчин и бойцах на передовой

В 2025 году Наталья Горячева (художественный руководитель агитбригады «Всё для Победы!», народная артистка РФ. — Ред.) сама вышла на меня. Они решили немного изменить формат агитбригады: раньше с ними ездил пианист, но с баяном выступать гораздо мобильнее. Найти хорошего и свободного баяниста сложно, все востребованы. Поскольку я был внутренне заряжен на эту поездку уже давно, отложил свои концерты и дела и с удовольствием согласился.