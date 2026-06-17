На фестивале фортепианной музыки в Калининграде выступят музыканты из Италии, Южной Кореи и Мексики

«Фестиваль проходит в калининградском филиале Третьяковской галереи уже в третий раз и успел полюбиться калининградцам и гостям города — его с нетерпением ждут. Сегодня это одно из самых ярких музыкальных событий региона, где классическая музыка органично соединяется с музейным пространством», — отметили в учреждении.