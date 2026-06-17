На фестивале фортепианной музыки в Калининграде выступят музыканты из Италии, Южной Кореи и Мексики

В Калининграде пройдёт летний фестиваль фортепианной музыки. Мероприятия организуют в филиале Третьяковской галереи. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе учреждения.
Фестиваль продлится с 19 июня по 14 августа. В филиале Третьяковки выступят музыканты из Италии, Португалии, Турции, Южной Кореи и Мексики. В программе фестиваля — 13 концертов.
Программа фестиваля.
19 июня — выступление Егора Кадникова; 26 июня — выступление Ильи Папояна; 3 июля — выступление Константина Емельянова; 10 июля — выступление Михаила Пироженко; 16 июля — выступление Михаила Милославского; 17 июля — выступление Матео Буонаноче из Италии; 23 июля — выступление Льва Чефанова; 24 июля — выступление Жуана Нету Виейра из Португалии; 30 июля — выступление Игоря Сидорова; 31 июля — выступление Джана Сарача из Турции; 6 августа — выступление Моён Юна из Южной Кореи; 7 августа — выступление Константина Хачикяна; 14 августа — выступление Владимира Петрова из Мексики.
Все концерты пройдут в атриуме музея. Начало выступлений — в 20:00.
«Фестиваль проходит в калининградском филиале Третьяковской галереи уже в третий раз и успел полюбиться калининградцам и гостям города — его с нетерпением ждут. Сегодня это одно из самых ярких музыкальных событий региона, где классическая музыка органично соединяется с музейным пространством», — отметили в учреждении.
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